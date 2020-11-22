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Эрдоган потребовал для Турции "место в ЕС"

Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Евросоюз выполнить свое "обещание" и предоставить Турции полноправное членство.

Эрдоган потребовал для Турции "место в ЕС"

"Мы считаем себя неотъемлемой частью Европы… Однако это не означает, что мы склонимся перед откровенными нападками на нашу страну и нацию, завуалированной несправедливостью и двойными стандартами", — заявил Эрдоган в воскресенье, обращаясь по видеосвязи к членам своей правящей Партии справедливости и развития (АК).

Президент также призвал ЕС сдержать свои обещания и, в конечном счете, сделать страну полноправным членом блока.

К слову, днём ранее Эрдоган заявил, что Турция стремится "построить своё будущее с Европой."

"Мы призываем ЕС создать более тесные связи с нами, чтобы сдержать свое обещание о полноправном членстве Турции", — говорил он.

Однако призыв Эрдогана выглядит одновременно смелым и далеким от реальности, учитывая постепенно ухудшающиеся отношения между Анкарой и Брюсселем — и открытую враждебность между Турцией и некоторыми государствами-членами ЕС.

Будет ли услышан призыв Эрдогана?

Заявка страны на вступление в ЕС, начатая Анкарой в конце 1980-х годов, была активирована в первые годы правления Эрдогана. Однако этот процесс уже давно застопорился, поскольку страна не смогла выполнить требования Евросоюза, особенно в области прав человека и верховенства права.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Джозеп Боррелл недвусмысленно предупредил, что риторика и поведение Турции "расширяют ее отделение" от блока, имея в виду и

  • деятельность Турции в Восточном Средиземноморье, из-за чего разгорелся конфликт с Грецией и Кипром,
  • конфликт с лидером одной из крупнейших стран ЕС — Францией и конкретно с её президентом Эммануэлем Макроном, поставив под сомнение его "психическое здоровье" из-за позиции Парижа в отношении ислама и призывов бойкотировать французские товары.
Автор: Ольга Лебедева
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