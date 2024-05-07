Как легко вырастить авокадо в домашних условиях: не все об этом знают

Раскрыт секрет, как легко вырастить авокадо дома

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Насладившись вкусом авокадо, не выбрасывайте от него косточку. Вы можете вырастить свое собственное дерево. Это не только экономия средств, но и полезная деятельность, не требующая какого-либо предварительного опыта в садоводстве.

Фото: commons.wikimedia.org by Nur Afni Setiyaningrum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для выращивания авокадо вам понадобится:

Косточка авокадо. Зубочистки. Стакан или банка.

Вытащите косточку из авокадо. Промойте ее в теплой воде, не повредив коричневую оболочку. Поставьте косточку острой частью вверх и проткните ее среднюю часть четырьмя зубочистками. Потом погрузите косточку в стакан с водой на половину. Теперь ждите прорастания.

Как только стебель достигнет примерно 15 сантиметров, обрежьте его до 7 сантиметров, чтобы стимулировать рост корней. После того, как корни станут толще и появятся новые листья, посадите авокадо в горшок с почвой, убрав зубочистки.

Поставьте горшок в хорошо освещенное место с непрямыми солнечными лучами и аккуратно поливайте.