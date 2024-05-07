Сезон Эльбруса: уникальные туры и ски-пассы от Северно-Кавказского горного клуба

Сезон восхождений на Эльбрус объявлен открытым

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сезон восхождений на Эльбрус, высочайшую точку на высоте 5642 метра, открывается в мае и продолжается до октября. Любители альпинизма могут воспользоваться специальным тарифом на подъемник, предоставляемым на курорте. По данным Кавказ. РФ, в прошлом году было реализовано свыше 10 тысяч альпинистских ски-пассов.

Фото: commons.wikimedia.org by Earth explorer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Северно-Кавказский горный клуб предлагает восьмидневные экспедиции "Восхождение на Эльбрус", включающие акклиматизационные маршруты и подготовку к подъему. Конец августа считается идеальным временем для восхождений благодаря стабильной погоде. С помощью профессиональных гидов минимизируются риски и трудности похода. Группы размещаются в горном приюте "LeapRus", расположенном на высоте 3912 метров, который находится под управлением Кавказ. РФ.