В Сирии террористы напали на автоколонну, есть жертвы

В воскресенье вечером террористы совершили вооружённое нападение на автоколонну неподалёку от города Саламия в сирийской провинции Хама.

Вечером в воскресенье, 3 декабря, в 21.30 по местному времени террористы атаковали автоколонну из нескольких бензовозов и трёх рейсовых пассажирских автобусов, двигавшуюся по трассе Саламия — Атрая. По имеющейся на данный момент информации, в результате перестрелки погибли как минимум девять человек, все они являются мирными жителями.

"Военнослужащие сирийской армии восстановили сейчас контроль над шоссе и обеспечили безопасный проезд по нему автотранспорта. К месту происшествия направились семь машин скорой помощи, которые доставили раненых в больницы Хамы и Саламии", — сообщил телеканал Syria. tv.

Сирийские СМИ также сообщают, что террористическую атаку совершила банда, входящая в структуру ИГ ("Исламское государство", экстремистская группировка, запрещена в РФ). На место происшествия прибыли подразделения сирийской армии, в районе Атрая завязалась ожесточённая перестрелка с боевиками.