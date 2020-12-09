Институт Демократии США: Победа Байдена маловероятна

Патрик Бэшем, основатель организации исследования общественного мнения Институт демократии, в эфире Fox News усомнился в достоверности предполагаемой победы Джо Байдена на президентских выборах в США.

"Его очевидная победа над действующим президентом Трампом статистически маловероятна", — сказал Башам.

По его словам, кандидат — демократ "выступил против всех показателей, которые 100-процентную точность". Они включают в себя "то, как кандидаты победили на праймериз, количество индивидуальных пожертвований и насколько велик энтузиазм, который один кандидат мог генерировать в опросах общественного мнения".

Сами себя перемудрили

Башэм назвал "исторически низким" уровень недействительных голосов избирателей в качестве одной из возможных причин, по которой президент США, возможно, проиграл свое переизбрание.

По мнению исследователя общественного мнения, число недействительных голосов в важных Swing States всегда ранее было очень высоким:

"Количество недействительных голосов, которые были далеко в двузначном диапазоне на праймериз в начале этого года и всегда были очень высокими в основных Swing States, теперь имеют низкий показатель — часто менее одного процента, ещё чаще — близко к нулю.

С резким ростом голосования по почте из-за пандемии COVID-19 и, учитывая опыт работы с избирателями в этих регионах, неправдоподобно, что так мало бюллетеней были признаны недействительными", — объяснил Башам.

Трамп достаточно усилил свои позиции перед выборами

Кроме того, он отметил, что "собственное выступление Трампа, которое было необычно сильным для действующего кандидата, также проливает сомнительный свет на предполагаемую победу Байдена":

"Если вы посмотрите на результаты, вы обнаружите, что Дональд Трамп улучшил свою производительность на государственном уровне почти на 20 % по сравнению с 2016 годом. Ни один действующий президент никогда не проигрывал на переизбрании, если он увеличивал общее количество голосов. В период с 2008 по 2012 год Обама потерял три с половиной миллиона голосов, но тем не менее солидно выиграл."

Трамп незамедлительно отреагировал на заявление Башама. Республиканец назвал это дополнительным доказательством своей победы. Он написал в Twitter:

"Правда. Мы ни в коем случае не проиграли эти выборы!"

К слову, напомним, прокуроры 4 штатов усомнились в итогах голосования на президентских выборах и обратились с иском в Верховный суд США:

Прокурор Техаса потребовал, чтобы суд "устранил" выборщиков от 4 штатов

Прокуроры трёх штатов присоединились к иску Техаса в Верховный суд США