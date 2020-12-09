Институт Демократии США: Победа Байдена маловероятна

Патрик Бэшем, основатель организации исследования общественного мнения Институт демократии, в эфире Fox News усомнился в достоверности предполагаемой победы Джо Байдена на президентских выборах в США.
"Его очевидная победа над действующим президентом Трампом статистически маловероятна", — сказал Башам.
По его словам, кандидат — демократ "выступил против всех показателей, которые 100-процентную точность". Они включают в себя "то, как кандидаты победили на праймериз, количество индивидуальных пожертвований и насколько велик энтузиазм, который один кандидат мог генерировать в опросах общественного мнения".
Башэм назвал "исторически низким" уровень недействительных голосов избирателей в качестве одной из возможных причин, по которой президент США, возможно, проиграл свое переизбрание.
По мнению исследователя общественного мнения, число недействительных голосов в важных Swing States всегда ранее было очень высоким:
"Количество недействительных голосов, которые были далеко в двузначном диапазоне на праймериз в начале этого года и всегда были очень высокими в основных Swing States, теперь имеют низкий показатель — часто менее одного процента, ещё чаще — близко к нулю.
С резким ростом голосования по почте из-за пандемии COVID-19 и, учитывая опыт работы с избирателями в этих регионах, неправдоподобно, что так мало бюллетеней были признаны недействительными", — объяснил Башам.
Кроме того, он отметил, что "собственное выступление Трампа, которое было необычно сильным для действующего кандидата, также проливает сомнительный свет на предполагаемую победу Байдена":
"Если вы посмотрите на результаты, вы обнаружите, что Дональд Трамп улучшил свою производительность на государственном уровне почти на 20 % по сравнению с 2016 годом. Ни один действующий президент никогда не проигрывал на переизбрании, если он увеличивал общее количество голосов. В период с 2008 по 2012 год Обама потерял три с половиной миллиона голосов, но тем не менее солидно выиграл."
Трамп незамедлительно отреагировал на заявление Башама. Республиканец назвал это дополнительным доказательством своей победы. Он написал в Twitter:
"Правда. Мы ни в коем случае не проиграли эти выборы!"
К слову, напомним, прокуроры 4 штатов усомнились в итогах голосования на президентских выборах и обратились с иском в Верховный суд США:
Прокурор Техаса потребовал, чтобы суд "устранил" выборщиков от 4 штатов
Прокуроры трёх штатов присоединились к иску Техаса в Верховный суд США
Один из крупнейших скандинавских бизнесменов озвучил правду о Крыме. В Швеции его слова вызвали скандал.