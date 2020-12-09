Прокуроры трёх штатов присоединились к иску Техаса в Верховный суд США

Генеральные прокуроры американских штатов Луизианы, Арканзаса, Алабамы поддержали стремление Техаса оспорить результаты президентских выборов в Пенсильвании, Мичигане, Джорджии и Висконсине в Верховном суде США.

"После рассмотрения ходатайства, поданного Техасом в Верховный суд США, я решил, что поддержу это ходатайство всеми законными способами. Честность наших выборов является важнейшей частью нашей нации, и она должна быть поддержана", - заявил во вторник вечером прокурор Арканзаса Лесли Ратлидж.

Генпрокурор штата Алабама Стив Маршалл выступил с заявлением, в котором также поддержал усилия своего коллеги из Техаса Кена Пакстона, заявив, что "неконституционные действия и мошеннические голоса в других штатах затрагивают не только граждан этих штатов, но и граждан всех штатов":

«Каждое подсчитанное незаконное голосование или подсчитанное законное голосование унижает и ослабляет свободное осуществление гражданами права голоса. Четыре государства-поля битвы объявили демократа Джо Байдена победителем, основываясь на большом количестве почтовых бюллетеней, подсчитанных после дня выборов. Я ожидаю, что Верховный суд быстро решит, следует ли рассматривать дело, и что это решение проинструктирует Алабаму, как продолжать борьбу за обеспечение честности выборов».

Вечером того же дня генеральный прокурор Луизианы Джефф Лэндри заявил, что его штат "глубоко обеспокоен" тем, как проходят выборы в Джорджии, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине и хотел бы, чтобы результаты выборов в четырёх штатах были аннулированы из-за нарушений.

Напомним, генпрокурор Техаса подал в суд на четыре штата в попытке остановить окончательную победу Байдена, ссылаясь на "нарушения при голосовании'.

Однако в отличие от дел, возбужденных собственными адвокатами Трампа и его союзниками, Техас не обвиняет в фальсификации выборов, а утверждает, что четыре штата занимались "нарушениями при голосовании", неправильными поправками к должным образом принятым избирательным законам Штатов" и даже незаконным подавлением голосования республиканцев.