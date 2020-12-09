Прокурор Техаса потребовал, чтобы суд "устранил" выборщиков от 4 штатов

Генпрокурор американского штата Техас Кен Пакстон подает в суд на четыре штата — Пенсильванию, Джорджию, Висконсин и Мичиган, в попытке аннулировать их "ошибочные" результаты выборов.

В исковом требовании указано, что Верховный Суд США должен "остановить четыре штата от назначения выборщиков президента для предполагаемого избранного президента демократа Джо Байдена".

Если иск будет удовлетворён, то выборщики будут назначаться законодательными органами штатов, которые контролируются республиканцами.

Пакстон утверждает, что имевшие место "нарушения при голосовании", неправильный подсчёт голосов и даже "потенциальное подавление голосования республиканцев" — незаконно:

"Эти недостатки в совокупности препятствуют знанию того, кто законно выиграл выборы 2020 года, и угрожают затуманить все будущие выборы", — говорится в ходатайстве.

Межгосударственный избирательный иск, направленный непосредственно в Верховный суд, вызвал немало споров со Штатами, обвиняемыми в нарушениях.

Собственный генеральный прокурор Мичигана Дана Нессел назвала ходатайство Пакстона "рекламным трюком", который "ниже достоинства" его офиса.

Заместитель госсекретаря Джорджии Джордан Фукс также резко осудил этот шаг.

"Техас утверждает, что в Джорджии есть 80 тысяч поддельных подписей на открепительных удостоверениях, но они не выдвигают ни одного человека, с которым это произошло. Это потому, что этого не произошло", — сказал Фукс, назвав иск "ложным и безответственным".

Голосование Коллегии выборщиков, напомним, состоится 14 декабря.