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Прокурор Техаса потребовал, чтобы суд "устранил" выборщиков от 4 штатов

Мир

Генпрокурор американского штата Техас Кен Пакстон подает в суд на четыре штата — Пенсильванию, Джорджию, Висконсин и Мичиган, в попытке аннулировать их "ошибочные" результаты выборов.

Прокурор Техаса потребовал, чтобы суд "устранил" выборщиков от 4 штатов

В исковом требовании указано, что Верховный Суд США должен "остановить четыре штата от назначения выборщиков президента для предполагаемого избранного президента демократа Джо Байдена".

  • Если иск будет удовлетворён, то выборщики будут назначаться законодательными органами штатов, которые контролируются республиканцами.

Пакстон утверждает, что имевшие место "нарушения при голосовании", неправильный подсчёт голосов и даже "потенциальное подавление голосования республиканцев" — незаконно:

"Эти недостатки в совокупности препятствуют знанию того, кто законно выиграл выборы 2020 года, и угрожают затуманить все будущие выборы", — говорится в ходатайстве.

Межгосударственный избирательный иск, направленный непосредственно в Верховный суд, вызвал немало споров со Штатами, обвиняемыми в нарушениях.

Собственный генеральный прокурор Мичигана Дана Нессел назвала ходатайство Пакстона "рекламным трюком", который "ниже достоинства" его офиса.

Заместитель госсекретаря Джорджии Джордан Фукс также резко осудил этот шаг.

"Техас утверждает, что в Джорджии есть 80 тысяч поддельных подписей на открепительных удостоверениях, но они не выдвигают ни одного человека, с которым это произошло. Это потому, что этого не произошло", — сказал Фукс, назвав иск "ложным и безответственным".

Голосование Коллегии выборщиков, напомним, состоится 14 декабря.

Автор: Ольга Лебедева
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