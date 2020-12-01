Суга не хочет оставлять вопрос Курил "для последующих поколений"

Новые заявления по вопросу Курил пришли сегодня, 1 декабря, от корреспондентов японского канала NHK. В NHK привели выдержки из выступления Ёсихидэ Суги, который отметил: вопрос с Курилами он решать будет, но "постепенным образом".

О Курилах Суга рассказал в ходе своего визита в город Нэмуро, расположенный на острове Хоккайдо. Общаясь с властями города, он отметил, что ещё в сентябре высказал Владимиру Путину своё мнение по Курилам.

"Суга передал российскому лидеру своё намерение завершить данный вопрос и не оставлять его для последующих поколений", — приводят слова политика в NHK.

Также японский премьер отметил: работы будут вестись планомерно, шаг за шагом.

"Основной курс нашей страны — решить территориальный вопрос и заключить мирный договор", — резюмировал политик.

Напомним, что ранее японские эксперты нашли простой и быстрый способ вернуть Курилы: для этого нужно всего лишь уволить Сергея Лаврова.