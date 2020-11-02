Японские СМИ: чтобы вернуть Курилы, надо уволить Лаврова

Японские власти в очередной раз задумались над факторами, которые мешают вернуть Курилы. В поисках наиболее важного фактора в Токио сделали неожиданный вывод: в том, что переговоры о судьбе Курил "застыли", виноват Сергей Лавров.

По данным журналистов из "President Online" (авторитетного японского издания для бизнесменов), в Токио надеются на скорую отставку Лаврова. Звёзды, что называется, сошлись: ни по Курилам, ни по другим вопросам Лавров успехов не достиг, хотя работает с 2004 года.

"Лавров стал министром иностранных дел в 2004 году. Но в реализации жёсткой внешней политики, направленной исключительно на интересы России, Лавров не смог приобрести ни одного союзника, за исключением лишь Китая", — уверены в "President Online".

Более того: журналисты нашли и весьма интересную деталь. Весной 2020 Лавров был удостоен звезды Героя России — награды, которую по итогам анализа японские авторы окрестили "последней наградой перед увольнением".

После отставки Лаврова, полагают в издании, у нового правительства Японии будет намного больше шансов вернуть заветные острова. Не зря же, в самом деле, Ёсихидэ Суга отметил — вопрос нельзя "откладывать до будущих поколений"…