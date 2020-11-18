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"А кто вместо него?": эксперт - о возможной отставке Зеленского

Недовольство депутатов Рады действиями властей, похоже, достигло "точки кипения": начат сбор подписей за отставку правительства. Дирижирует процессом фракция "Европейская солидарность".

"А кто вместо него?": эксперт - о возможной отставке Зеленского

Насколько широки возможности Рады в данном вопросе? Реально ли отправить Владимира Зеленского в отставку? Рассказывает для читателей "Правды. Ру" директор Украинского центра анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Сколько нужно голосов для отставки

"Формально Украина — парламентско-президентская страна. И Верховная Рада имеет право отправить правительство в отставку.

Но необходимо 226 голосов, то есть простое большинство для такого решения. И с учётом наличия фракции монобольшинства "Слуги народа" в Верховной Раде — где-то около 250 депутатов сегодня — собрать такие голоса без "Слуги народа" практически невозможно", — уверен Бортник.

Эксперт отмечает: в стане "Слуги народа" голосовать за отставку правительства готовы от 30 до 50 человек. Поэтому пока что собрать голоса за отставку правительства в парламенте сложно. Хотя отставка правительства даже до завершения этого года — весьма вероятный сценарий, вероятность которого составляет примерно 30%, рассказывает Бортник.

От чего зависит судьба правительства

Судьба правительства сегодня, прежде всего, зависит от бюджетного процесса. Если правительству не удастся согласовать тот бюджет, который требуют принять депутаты Верховной Рады с требованием международных кредиторов, того же Международного валютного фонда, и бюджет не удастся принять до конца текущего календарного года, тогда действительно возможна полноценная отставка правительства, отмечает эксперт.

"Сразу вопрос: а кто вместо них?

Согласование нового правительства — намного более сложный процесс, нежели отставка старого.

Есть, конечно, инициативы оппозиционных депутатов, но импичмент президента — крайне сложная процедура, которая требует участия Конституционного суда, трех четвертей парламента. Сегодня пока что такая вероятность крайне маловероятна", — резюмирует Бортник.

Специально для сайта "Правда. Ру".

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