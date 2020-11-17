В Раде хотят отправить правительство в отставку

Недовольство депутатов Рады действиями властей, похоже, достигло "точки кипения": начат сбор подписей за отставку правительства. Дирижирует процессом фракция "Европейская солидарность".

По данным депутата "ЕС", Алексея Гончаренко, идею поддержали, причём достаточно оперативно.

"Уже 80 народных депутатов подписали наше постановление об отставке правительства. Призываю коллег присоединяться", -высказался Гончаренко.

Представителей Рады не устраивает как бездействие властей по поставкам вакцины против коронавируса, так и введение "карантина выходного дня", которому открыто отказались подчиняться руководители многих городов страны.

"[Власти] берут пример с Германии, США и других стран, где действительно усилили нормы карантина. Но почему-то забывают уточнить, что там бизнесу дали налоговые каникулы, выплачивают компенсации…", — уточнил Гончаренко.

По материалам сайта regnum.ru.