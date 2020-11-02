Продолжается скандал с коррупционными приключениями Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США Джо Байдена. На днях Сенат страны обвинил его в "торговле влиянием" и участием в коррупционных схемах неслыханных масштабов.
"То, что вы видите, — это коррупция в промышленных масштабах, торговля влиянием", — высказался председатель сенатского комитета по судебной системе Линдси Грэм.
В Сенате недоумевают: в ФБР всё знали, но почти год ничего не делали, что вызывает закономерные вопросы. Напомним, что Хантер Байден оказался замешан в скандалах, связанных с:
Демократы по традиции обвинения опровергают. Виновата, по их мнению, Москва, из которой давно идёт поток компромата (частично сфабрикованного). Всё это — та самая работа Кремля по вмешательству в выборы, уверены в стане демократической партии.
Телеведущий вступился за людей, которых вдова Баталова обвинила в мошенничестве.