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Сенат США снова обвинил Байдена в коррупции. Ответ: виновата Москва

Продолжается скандал с коррупционными приключениями Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США Джо Байдена. На днях Сенат страны обвинил его в "торговле влиянием" и участием в коррупционных схемах неслыханных масштабов.

Сенат США снова обвинил Байдена в коррупции. Ответ: виновата Москва

"То, что вы видите, — это коррупция в промышленных масштабах, торговля влиянием", — высказался председатель сенатского комитета по судебной системе Линдси Грэм.

В Сенате недоумевают: в ФБР всё знали, но почти год ничего не делали, что вызывает закономерные вопросы. Напомним, что Хантер Байден оказался замешан в скандалах, связанных с:

  • украинской прокурорской системой;
  • работой над лекарствами от коронавируса;
  • хранением запрещённых материалов, в частности, детских фото.

Демократы по традиции обвинения опровергают. Виновата, по их мнению, Москва, из которой давно идёт поток компромата (частично сфабрикованного). Всё это — та самая работа Кремля по вмешательству в выборы, уверены в стане демократической партии.

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