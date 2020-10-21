Скандал вокруг Хантера Байдена, в ноутбуке которого нашли не только компрометирующие документы, но и ряд запрещенных фотографий, набирает бороты. По ситуации высказался юрист Дональда Трампа, Рудольф Джулиани.
Будучи в гостях на канале Newsmax TV, Джулиани поделился подробностями истории. Оказалось, что Хантер Байден хранил на своём ноутбуке "фото несовершеннолетних девочек".
Более того: известен ещё один инцидент. Вдова брата Байдена-младшего Хэлли ранее жаловалась на то, что Хантер общается с некой девочкой в режиме видеосвязи, будучи не одет.
"[В ноутбуке] нашли многочисленные фотографии несовершеннолетних девочек. Материалы переданы в полицию", — высказался Джулиани.
Ранее Трампу пришлось "отбиваться" от обвинений в том, что компрометирующие материалы на Байденов ему предоставили "русские хакеры".
"Это безумие… Я видел, как вчера хитрый Шифф заявил, что это Россия. Да он больной!… Его надо куда-нибудь убрать, сделать с ним что-нибудь", — высказался президент США.
На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.