Власти Каталонии закроют регион на карантин

Власти Каталонии приняли решение закрыть регион на 15-дневный карантин.

В выходные дни будут изолированы муниципалитеты. Ограничения, введённые ранее — закрытие кафе и баров — пока сохраняются, сообщил исполняющий обязанности главы правительства автономной области Пере Арагонес.

Он отметил, что внутри населённых пунктов передвигаться разрешено.

Напомним, с начала распространения коронавирусной инфекции в Испании было выявлено более 1 млн заражённых. Более 35 тыс. человек умерли.

С 30 октября общенациональный карантин будет введён во Франции. Предполагается, что ограничения будут действовать в течение месяца.

Гражданам запретят выходить из дома, за исключением походов в магазин, занятий спортом (не более часа в день) и в медицинские учреждения.