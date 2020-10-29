Франция уходит на новый коронавирусный карантин

В пятницу, 30 октября, во Франции будет введён общенациональный карантин. Пока сроком на месяц.

"Мы вынуждены пойти на эту меру, поскольку распространение коронавируса превысило даже самые пессимистичные прогнозы", — объявил президент Эммануэль Макрон в обращении к нации, призывая к единству перед лицом этого вызова.

Ограничительные меры предполагают запрет на выход из дома, за исключением походов в магазин, обращений за медицинской помощью или занятий спортом (1 час в день).

Люди, которые не могут работать удаленно, будут допущены к работе, если их работодатель сочтет это необходимым. Школы также продолжат работать в обычном режиме

Любой выходящий на улицу должен будет иметь при себе специальный документ, подтверждающий его передвижение, который полиция могла бы проверить.

По словам президента Макрона, блокировка продлится до 1 декабря.

"Вирус циркулирует со скоростью, которую не ожидали даже самые пессимистичные прогнозы, — сказал Макрон, объясняя жесткие меры. — Точно так же, как и соседние государства, Францию захлестывает вторая волна Covid-19, которая, как мы знаем, будет более тяжелой, более смертоносной, чем первая".

Напомним, что вчера аналогичный меры объявила для Германии Ангела Меркель.