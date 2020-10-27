Немцам не нравится,как ведёт себя Навальный у них в гостях

Жители Германии, оказывается, недовольны тем, как ведёт себя, находясь у них в гостях российский блогер Алексей Навальный.

Как пишет газета Süddeutsche Zeitung, в редакцию поступает много писем от возмущённых жителей страны. Часть из них таблоид опубликовал.

Немцы считают, что Навальный "злоупотребляя правом гостя", позволяет себе недопустимые высказывания.

Например, Вольфганг Хайнц обратил внимание на оскорбление экс-канцлера Герхарда Шредера (об этом подробнее — здесь), назвав это попыткой "русского оппозиционера" вмешаться в дела чужой страны.

Также Хайнц осудил Навального за националистические и ксенофобские заявления.

Вольфрам Зальцер из города Нойштадт-Кобург призвал сограждан "не подражать Навальному", уподобляясь правительству, по его мнению, "заглядывающему в рот" россиянину, который

"оправдывает неприкрытую ксенофобию, говоря о том, что, якобы, каждое второе тяжкое преступление в Москве совершают мигранты <…> блогер на родине участвовал в "русском марше", организованном националистами. И если в России он с гордостью говорит о подобной деятельности, на Западе он в то же самое время предпочитает помалкивать об этом".

Другим читателям, отмечает Süddeutsche Zeitung, "не по душе" то, что "этот русский" говорит о президенте Путине, санкциях в отношении "Северного потока- 2" и других вещах, касающихся сотрудничества двух стран.