"Северный поток-2" необходимо "заморозить". Поэтому санкции против него нужно принять, но касаться они должны не всей России в целом, а лишь конкретной группы лиц.
А мнение Герхарда Шрёдера, который сейчас выступает в защиту "СП-2", является лишь мнением "путинского мальчика на побегушках".
Такую позицию озвучил оппозиционный политик Алексей Навальный.
"Самое главное, ввести запреты на въезд для спекулянтов режима и заморозить их активы.
Они крадут деньги, воруют миллиарды, а на выходных летают в Берлин или Лондон, покупают дорогие квартиры и сидят в кафе", — уточнил Навальный.
Напомним, что проект "Северный поток-2" оказался под угрозой срыва как из-за отравления Навального, так и из-за очередных "санкционных пакетов", в том числе — от США.
Американцам газопровод невыгоден, поскольку в случае его запуска им придётся "подвинуться" и уступить России значительную долю рынка ЕС.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?