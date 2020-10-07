Навальный: санкции против "СП-2" должны быть приняты

"Северный поток-2" необходимо "заморозить". Поэтому санкции против него нужно принять, но касаться они должны не всей России в целом, а лишь конкретной группы лиц.

А мнение Герхарда Шрёдера, который сейчас выступает в защиту "СП-2", является лишь мнением "путинского мальчика на побегушках".

Такую позицию озвучил оппозиционный политик Алексей Навальный.

"Самое главное, ввести запреты на въезд для спекулянтов режима и заморозить их активы. Они крадут деньги, воруют миллиарды, а на выходных летают в Берлин или Лондон, покупают дорогие квартиры и сидят в кафе", — уточнил Навальный.

Напомним, что проект "Северный поток-2" оказался под угрозой срыва как из-за отравления Навального, так и из-за очередных "санкционных пакетов", в том числе — от США.

Американцам газопровод невыгоден, поскольку в случае его запуска им придётся "подвинуться" и уступить России значительную долю рынка ЕС.