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Экс-канцлер Германии подаст в суд на таблоид Bild из-за слов Навального

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что подаст в суд на таблоид Bild. Поводом для возмущения политика стало опубликованное интервью с Алексеем Навальным, в котором российский блогер называл его "мальчиком на побегушках у Путина".

Экс-канцлер Германии подаст в суд на таблоид Bild из-за слов Навального

Разместив сообщение на своей странице в LinkedIn, Шредер объяснил, что он будет обращаться в суд после того, как Навальный заявил, что он, якобы, "берет теневые платежи" от президента России Владимира Путина, не представляя при этом никаких доказательств.

Навальный, кстати, сам признал это, отвечая на вопросы журналиста:

"У меня нет конкретных доказательств, но и нет никаких сомнений", — сказал блогер (цитата Bild).

"Распространяя недоказанные слухи, — говорит Шредер, — Bild нарушила мои права, и поэтому я чувствую себя вынужденным подать в суд на редакцию."

Что ещё наговорил Навальный Bild

В этом же интервью Навальный обвинил Шредера в "защите убийц", назвав действия бывшего канцлера "унизительными для немецкого народа":

Напомним, что Шредер уже давно имеет тесные связи с Россией, в том числе с государственными предприятиями.

Покинув пост канцлера Германии в 2005 году, он стал председателем правления Nord Stream AG, частично принадлежащей "Газпрому".

С 2017 года Шредер также занимал пост председателя правления Российской энергетической компании "Роснефть". Он также является отцом двоих детей, усыновленных из российских детских домов в 2000-х годах.

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