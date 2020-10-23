Вакцина AstraZeneca признана эффективной, несмотря на смерть испытателя

Исследователи из Великобритании утверждают, что вакцина Oxford-AstraZeneca против Covid-19 ведет себя так, как и ожидалось в человеческом организме.

Об этом говорится в документе, опубликованном через день после того, как бразильские власти объявили о смерти одного из своих испытательных добровольцев.

Как следует из документа, исследование было проведено несколькими вирусологами, не связанными с AstraZeneca под руководством доктора Дэвида Мэтьюза из Бристольского университета.

В нем говорится, что вакцина точно копирует и выполняет генетические инструкции, заложенные в нее ее создателями.

"После тщательной оценки этого случая (смерти 28-летнего добровольца) в Бразилии не было никаких опасений по поводу безопасности клинического испытания, и независимый обзор, в дополнение к бразильскому регулятору, рекомендовал продолжить это испытание", — говорится в заявлении Oxford-AstraZeneca, цитируемом Reuters.

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