В Бразилии умер испытатель оксфордской вакцины от коронавируса

Гражданин Бразилии из Рио-де-Жанейро, участвовавший в испытаниях коронавирусной вакцины AstraZeneca в Оксфордском университете, умер от осложнений, вызванных Covid-19.

Об этом сообщило бразильское национальное агентство по надзору за здоровьем (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, ANVISA).

Как следует из сообщения, ANVISA было проинформировано о смерти мужчины 19 октября. Больше никаких подробностей пока нет.

"Мы не знаем, — написано в документе, — принимал ли этот человек вакцину АстраЗенека или входил в контрольную группу, принимавшую плацебо. Клинические данные должны храниться в тайне, чтобы защитить участников и целостность исследования".

Бразильские СМИ пишут, что добровольцу было 28 лет и он был "либо врачом, либо студентом-медиком".

Оксфордский университет заявил, что "не было никаких опасений по поводу безопасности клинического испытания после оценки смерти в Бразилии":

"Независимая экспертиза, в дополнение к бразильскому регулятору, рекомендовала продолжить судебное разбирательство", — говорится в заявлении пресс-секретаря Оксфорда Александра Бакстона.

Напомним, что британо-шведская фармацевтическая транснациональная компания проводит третий этап испытаний своей вакцины Covid-19 в партнерстве с Оксфордом. Исследование проводится в Бразилии, Великобритании, Индии и Южной Африке. В сентябре британское исследование было приостановлено из соображений безопасности из-за неустановленной болезни одного из участников.