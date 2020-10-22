Умерший в Бразилии доброволец вакцинировался плацебо. Что это значит?

В Бразилии выяснили, что скончавшийся доброволец испытаний вакцины AstraZeneca был привит плацебо. Вирусолог Виктор Зуев считает, что эта история "туманна".

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Добровольцу привили плацебо

Участник испытаний оксфордской вакцины AstraZeneca в Бразилии, Жоау Педру Фейтоза, который умер в среду от осложнений от COVID-19, получил плацебо, а не дозу иммунизирующего агента.

Об этом сообщили источники TV Globo.

Волонтеру было 28 лет, он только что получил диплом врача. После оценки случившегося независимым комитетом, испытания не были приостановлены, сообщили газете в AstraZeneca. Разработчики — AstraZeneca и Оксфордский университет заявили, что договор о конфиденциальности не позволяет разглашать дальнейшие подробности дела.

Бразильский регулятор Национальное агентство по надзору за здоровьем (Anvisa) пока не остановила испытания вакцины.

Это уже второй случай с оксфордской вакциной

Как сказал "Правде.Ру" доктор медицинских наук, профессор, член Президиума РАЕН, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Зуев Виктор, это та самая оксфордская вакцина, при испытании которой у одного из добровольцев были осложнения в спинном мозге.

"То есть, это уже не первый случай с этой вакциной. Причем здесь присутствует отказ в даче информации по этическим соображениям, поэтому, всё достаточно туманно, и комментировать это очень сложно", — сказал эксперт.

Он предположил, что главной причиной смерти мог быть инфаркт миокарда. который мог не иметь никакого отношения к приему вакцинного препарата.

Зачем прививают плацебо

Виктор Зуев пояснил, что эффективность вакцины испытывают по "довольно сложной" системе, при которой существуют две группы испытуемых. Одна группа получает вакцину. Контрольная группа получает плацебо ( нейтральный препарат).

"Если заболеваемость среди групп, получивших плацебо, будет хотя бы на 50% выше, чем среди получающих вакцину, вакцина уже будет признана эффективной", — сказал вирусолог.

Вакцина, разработанная в партнерстве между лабораторией AstraZeneca и Оксфордским университетом, является главной ставкой федерального правительства Бразилии на будущую кампанию вакцинации против нового коронавируса.

Бразилия не сделала главную ставку на Sputnik V

Тестирование проходит третью фазу испытаний, они начались в Бразилии в июне при участии 8 тысяч волонтеров. Тестируется также китайская вакцина.

По словам директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, регистрация вакцины Sputnik V должна быть представлена в Anvisa ​​в декабре.

В Бразилии два штата (Баийа и Парана) уже заключили партнерские отношения с правительством России по производству вакцины от COVID-19. Правительство штата Баийя закупило 50 миллионов доз вакцины, которые должны быть доставлены в готовом виде. После этого российская вакцина должна производиться в партнерстве с фармацевтической компанией União Química в этих штатах.

Минздрав Бразилии планов по включению российской вакцины в национальную кампанию пока не имеет.

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