Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Любовь Степушова

Умерший в Бразилии доброволец вакцинировался плацебо. Что это значит?

В Бразилии выяснили, что скончавшийся доброволец испытаний вакцины AstraZeneca был привит плацебо. Вирусолог Виктор Зуев считает, что эта история "туманна".

Военный врач рассказал все тайны о коронавирусе!

Добровольцу привили плацебо

Участник испытаний оксфордской вакцины AstraZeneca в Бразилии, Жоау Педру Фейтоза, который умер в среду от осложнений от COVID-19, получил плацебо, а не дозу иммунизирующего агента.

Об этом сообщили источники TV Globo.

Волонтеру было 28 лет, он только что получил диплом врача. После оценки случившегося независимым комитетом, испытания не были приостановлены, сообщили газете в AstraZeneca. Разработчики — AstraZeneca и Оксфордский университет заявили, что договор о конфиденциальности не позволяет разглашать дальнейшие подробности дела.

Бразильский регулятор Национальное агентство по надзору за здоровьем (Anvisa) пока не остановила испытания вакцины.

Это уже второй случай с оксфордской вакциной

Как сказал "Правде.Ру" доктор медицинских наук, профессор, член Президиума РАЕН, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Зуев Виктор, это та самая оксфордская вакцина, при испытании которой у одного из добровольцев были осложнения в спинном мозге.

"То есть, это уже не первый случай с этой вакциной. Причем здесь присутствует отказ в даче информации по этическим соображениям, поэтому, всё достаточно туманно, и комментировать это очень сложно", — сказал эксперт.

Он предположил, что главной причиной смерти мог быть инфаркт миокарда. который мог не иметь никакого отношения к приему вакцинного препарата.

Зачем прививают плацебо

Виктор Зуев пояснил, что эффективность вакцины испытывают по "довольно сложной" системе, при которой существуют две группы испытуемых. Одна группа получает вакцину. Контрольная группа получает плацебо ( нейтральный препарат).

"Если заболеваемость среди групп, получивших плацебо, будет хотя бы на 50% выше, чем среди получающих вакцину, вакцина уже будет признана эффективной", — сказал вирусолог.

Вакцина, разработанная в партнерстве между лабораторией AstraZeneca и Оксфордским университетом, является главной ставкой федерального правительства Бразилии на будущую кампанию вакцинации против нового коронавируса.

Бразилия не сделала главную ставку на Sputnik V

Тестирование проходит третью фазу испытаний, они начались в Бразилии в июне при участии 8 тысяч волонтеров. Тестируется также китайская вакцина.

По словам директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, регистрация вакцины Sputnik V должна быть представлена в Anvisa ​​в декабре.

В Бразилии два штата (Баийа и Парана) уже заключили партнерские отношения с правительством России по производству вакцины от COVID-19. Правительство штата Баийя  закупило 50 миллионов доз вакцины, которые должны быть доставлены в готовом виде. После этого российская вакцина должна производиться в партнерстве с фармацевтической компанией União Química в этих штатах.  

Минздрав Бразилии планов по включению российской вакцины в национальную кампанию пока не имеет.

Читайте по теме: Бразилия заключила два договора с РФПИ о производстве вакцины "Спутник-V"

Почему AstraZeneca выбыла из гонки за лучшее средство от коронавируса

Добровольцы, испытывавшие AstraZeneca, могли заболеть из-за вакцины

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы бразилия виктор зуев вакцина от коронавируса
Новости Все >
Употребление куриных яиц продлевает жизнь
Гарик Харламов скрывает от дочери развод с Асмус
Власти Украины недовольны археологическими раскопками в Крыму
Гендиректор "Зенита" назвал слова Кокорина полной ерундой
Жителя Севастополя осудят за изнасилование 9-летней девочки
Песков прокомментировал обвинения Рэтклиффа. Они безосновательны
Более 60 процентов россиян экономят на еде
Загрязнение воздуха стало главной причиной смерти 500 тыс. детей за год
Алиев о вводе наблюдателей в Карабах: мы выдвинем условия. Но позже
Роналду пропустит матч с "Барселоной" из-за коронавируса
Последние материалы
Загрязнение воздуха стало главной причиной смерти 500 тыс. детей за год
Алиев о вводе наблюдателей в Карабах: мы выдвинем условия. Но позже
Роналду пропустит матч с "Барселоной" из-за коронавируса
Онколог перечислил продукты, из-за которых у россиян развивается рак
В Москве студентка погибла, упав в яму для столба освещения
Билостенный: "Гэтжи может нанести удар, который Хабиб не ожидает"
У молодых россиян выявили опасную зимнюю пищевую зависимость
Доходы граждан "добивает" пандемия, нефть и безработица
Омск вслед за Благовещенском отдаёт чиновничьи машины медикам
Биатлонист Слепов оправдан по допинговому делу
Популярное
Здоровье
Британские учёные опровергли популярный миф о кровяном давлении

Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.

Британские учёные опровергли популярный миф о кровяном давлении
МИД России: Берлин "почистил" доклад ОЗХО по Навальному
Политика. Новости и аналитика
МИД России: Берлин "почистил" доклад ОЗХО по Навальному
Криминал
В Нижегородской области мужчина убил 13-летнюю девочку
Политика. Новости и аналитика
Василий Дандыкин о базе подлодок США в Норвегии: американцы припоздали
Любовь Степушова Почему Трамп может победить Байдена Любовь Степушова Кристина Важенина Подлый "глазок": можно ли спастись от тайной видеосъемки Кристина Важенина Василий Амирджанов "Волонтеры Победы" поиграют в Нюрнбергский процесс Василий Амирджанов
Комментарии
Доходы граждан "добивает" пандемия, нефть и безработица
Военный эксперт оценил шансы Азербайджана и Армении в войне в Карабахе
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Лукашенко заглушит протест и будет ждать слияния с РФ?
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
МI-5 считает Россию одним из врагов Королевства
Никто не хотел заступать: на пост главы Магадана не нашлось желающих
Венедиктов оценил слухи об отставке Сергея Лаврова
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Евгений Спицын: СССР была нужна другая перестройка
Зеленский — официальный агент МИ-6
Никто не хотел заступать: на пост главы Магадана не нашлось желающих
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников