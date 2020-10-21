Генсек НАТО: турецкие "С-400" не будут интегрированы в оборону блока

Купленные у РФ системы "С-400", которыми располагает Турция, никак не могут быть встроены в единую систему ПРО блока НАТО. Такое мнение озвучил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

По словам политика, решение Анкары закупать комплексы вызвало в НАТО волнение и озабоченность, однако страны, конечно же, вольны сами решать, что им купить. Если понадобится, в НАТО готовы помочь с альтернативными вариантами вооружений.

"Я неоднократно выражал эту обеспокоенность во время встреч в Анкаре. Я поддерживаю усилия по изысканию альтернатив. Я знаю о контактах между Турцией и США о поставках систем Patriot. Кроме того, у Турции были контакты с европейскими партнерами, в ходе которых обсуждались возможности поставок систем французско-итальянского производства", — рассказал подробности Столтенберг.

Напомним, закупка "Триумфов" стоила Анкаре не только 2,5 млрд долларов, но и членства в американской программе поставок "F-35".