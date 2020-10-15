Эрдоган: сирийским боевикам не до Карабаха, у них своих дел полно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отверг обвинения в том, что сирийские наемники были привлечены для оказания помощи военным Азербайджана в Нагорном Карабахе, заявив, что «эти войска заняты своим внутренним конфликтом».

"У нас нет такой повестки дня привлечь иностранных боевиков для поддержки Азербайджана, - заявил Эрдоган на собрании правящей Партии справедливости и развития (АК). - У них есть работа на их собственных землях, они не пойдут в чужую страну".

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что существует "достоверная информация", указывающая на то, что "сирийские джихадисты" направляются в охваченный насилием регион, используя турецкий город Газиантеп в качестве транзитного пункта. Позже Дмитрий Песков выразил серьезную озабоченность "присутствием иностранных боевиков в горячей точке".

По мнению Эрдогана, ни Россия, ни Франция не имеют права критиковать Турцию:

"Так много оружия поступает из России, точно так же, как и из Франции, почему бы вам не поговорить о нем?» - предлагает турецкий лидер.

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