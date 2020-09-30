Макрон: турецкие заявления по Карабаху опасны

Турецкие заявления о готовности поддержать Азербайджан войсками весьма опасны, а также необдуманны. Об этом рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Напомним: ранее турецкая сторона пообещала Азербайджану как дипломатическую, так и военную помощь. А турецкие ВВС уже сбили армянский Су-25.

"Я обратил внимание на политические заявления Турции, которые мне кажутся необдуманными и опасными", — уточнил Макрон.

При этом Реджеп Эрдоган сообщал, что отступление армянских частей с "оккупированной" территории — лучший способ закончить конфликт и привнести мир в регион.

"Настало время завершить кризис, начавшийся с армянской оккупацией Нагорного Карабаха", — сообщил турецкий лидер.

Российская сторона работает по Карабахской проблеме в том числе с Анкарой: в Москве настаивают на том, чтобы стороны прекратили огонь и начали переговоры. Россия готова помочь с ними как посредник.