Асад: главный инициатор Карабахского конфликта - Эрдоган

Турецкий президент не только поддерживает ливийских террористов, но ещё и виновен в "разжигании" конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Действия Эрдогана можно назвать "подстрекательством", и в результате мировое сообщество видит множественные жертвы, разрушение инфраструктуры и эскалацию напряжённости во всём регионе.

"Он [Эрдоган] поддерживает террористов в Ливии, он был главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией", — выдвинул обвинение президент Сирии Башар Асад.

Напомним, что лидеры РФ, Франции и США призвали в совместном заявлении к прекращению огня и решению конфликта дипломатическим путём. МИД РФ также очень озабочен данными, согласно которым в регион активно прибывают спонсируемые Турцией сирийские боевики.

На данный момент боевые действия в регионе продолжаются, однако Армения ранее заявляла о готовности сесть за стол переговоров.