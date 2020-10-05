Армения просит Европейский суд по правам человека "приструнить" Турцию

В воскресенье Армения подала официальный запрос в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в котором пожаловалась на открытую поддержку Турцией Азербайджана в продолжающемся споре между ней и Азербайджаном по Нагорно-Карабахскому региону.

"После того как насилие унесло жизни мирных жителей с обеих сторон в минувшие выходные, Армения просит ЕСПЧ применить так называемые "временные меры" против Анкары в связи с ее "помощью" азербайджанским нападениям на гражданское население в Армении и Нагорном Карабахе". — сообщил Офис представителя Армении в ЕСПЧ.

Обеспечительные меры могут быть применены судом в тех случаях, когда есть опасения, что человеческая жизнь находится под угрозой, или когда применяется какой-либо вид жестокого обращения, например пытки.

Напомним, что вскоре после начала боевых действий в Нагорном Карабахе 27 сентября Армения заявила, что Турция направила азербайджанским войскам технику и призвала наемников из Сирии присоединиться к наступлению Баку против преимущественно армянонаселенного анклава. Анкара отрицает, что оказывает какую-либо материальную поддержку Азербайджану, но подтвердила, что, не колеблясь, сделает это, если ее попросят.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что его страна

"располагает достоверной" информацией, подтверждающей прибытие сирийских боевиков в Нагорный Карабах через Турцию".

Аналогичную озабоченность высказало и российское внешнеполитическое ведомство.