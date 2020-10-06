Чавушоглу: Анкара готова оказать Баку любую поддержку

Руководство Турции ещё раз подтвердило свою заинтересованность в Нагорно-Карабахском конфликте.

По словам главы МИД страны, Анкара в любой момент готова помочь армии Азербайджана как военными поставками, так и дипломатически. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вовсе заявил, что "решительные действия Азербайджана показали миру, что он не одинок".

"Сегодня азербайджанский народ ведет борьбу за освобождение своих земель и способен на это, для этого у него есть силы и потенциал. Конечно, Турция и турецкий народ готовы оказать Азербайджану любую поддержку в любой сфере, если он будет в этом нуждаться", — выступил с обращением министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Заявление Чавушоглу сделал, к слову, находясь с визитом в Баку. По словам чиновника, он приехал, чтобы "продемонстрировать поддержку Турцией и турецким народом Азербайджана".