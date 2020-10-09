Лукашенко: домохозяйка Тихановская забыла, что я её спас

Белорусский президент продолжает делать громкие заявления. После требования, выдвинутого членам МИД страны (Лукашенко потребовал "работать жёстче), президент обратился к Светлане Тихановской.

По словам лидера Белоруссии, "домохозяйка Тихановская забыла, что президент Белоруссии её спас". Лукашенко отметил: политические сложности в республике вполне могли привести к ситуации, в которой Тихановская стала бы "сакральной жертвой".

"Это технологии, направленные не только на усыпление нашей бдительности, но и на формирование новых радикальных форм организации протестов. Да, они, как многие говорят, "сдулись". Это правда. Но появился больший радикализм. Может быть, потому что уже прятаться не за кого — мы их видим. Эти радикалы (это касается прежде всего Минска) пытаются этих зевак, молодежь, детей втянуть в какую-то провокацию", — высказался Лукашенко.

Политик отметил: провокации со стороны молодёжи — признак того, что "кому-то не хватает крови".