Лукашенко поручил членам МИД РБ "жёстко отстаивать свои права"

Белорусский МИД должен работать жёстче и всегда отстаивать свои права. В частности, необходимо показать зарубежным дипломатам: их линия поведения не всегда верна, что приводит к событиям, схожим с нынешним карабахским конфликтом.

При этом надо учитывать, что Запад всё ещё желает "раскачать" ситуацию в республике и прибегает к самым разнообразным методам: от санкций до экономического давления. Таково мнение президента Белоруссии Александра Лукашенко.