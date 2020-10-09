Белорусский МИД должен работать жёстче и всегда отстаивать свои права. В частности, необходимо показать зарубежным дипломатам: их линия поведения не всегда верна, что приводит к событиям, схожим с нынешним карабахским конфликтом.
При этом надо учитывать, что Запад всё ещё желает "раскачать" ситуацию в республике и прибегает к самым разнообразным методам: от санкций до экономического давления. Таково мнение президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"Я вижу, что Министерство иностранных дел более активно начало работать. Но этого недостаточно.
Надо жёстко отстаивать свои права и ставить вопросы перед нашими контрагентами, особенно перед политиками Польши, Литвы, Латвии и отчасти Украины.
Надо показывать литовцам, латышам, полякам, украинцам и другим, что их политики проводят неправильный курс. Они могут привести к тому, что происходит на Кавказе.
Например, Рига стоит перед непростым выбором между сиюминутной конъюнктурой и выгодами от взаимодействия с Белоруссией. Надо им показывать, что они могут потерять", — высказался белорусский лидер.
Группа депутатов Европарламента призвала командующих вооруженными силами Белоруссии не подчиняться Александру Лукашенко.