Пашинян: Азербайджан "попал в ловушку"

По данным премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на текущий момент войска Азербайджана "попали в ловушку" в районе Джебраила.

Пашинян уточнил: речь идет о грамотных действиях карабахских военных, которые сумели грамотно отступить и заманить крупные соединения Азербайджана в "коридор", чтобы потом контратаковать.

"Я думаю, что это будет ключевой момент всей операции", — высказался Пашинян.

Напомним, что по данным из НКР обстрелам подверглись уже практически все крупные города, в том числе столичный Степанкерт. Все стороны конфликта отчитываются о погибших и раненых, а также потерях военной техники.

Российская сторона ведёт диалог и с Баку, и с Ереваном, однако российский МИД очень беспокоят данные о появлении в регионе неустановленных группировок боевиков, которые занимаются мародерством и притесняют мирных жителей.

МИД РФ готов помочь в дипломатическом решении проблемы.