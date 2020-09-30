Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Москвич напал на 16-летнюю девушку и похитил её
Соловьёв высказался по поводу обращения Шукшиной к президенту
На Урале мужчину осудили за убийство двух котов
Сотрудника консерватории подозревают в убийстве пианиста
На Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива нефти
Тарзан повысил свои гонорары за стриптиз-шоу
Минпромторг сообщил об иностранных утюгах со "встроенной прослушкой"
В Краснодарском крае директор фирмы незаконно спилил 25 дубов
Под картиной "Мона Лиза" обнаружили неизвестный рисунок

Россия потребовала вывезти сирийских и ливийских боевиков из Карабаха

Москва осудила предполагаемое использование "иностранных наемников и террористов" в конфликте между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха, назвав их угрозой всему региону, которая должна быть "немедленно устранена".

Россия потребовала вывезти сирийских и ливийских боевиков из Карабаха

"Боевики незаконных вооруженных формирований, в частности из Сирии и Ливии, были доставлены в зону конфликта для непосредственного участия в боевых действиях", — говорится в заявлении МИД России, комментирующем последние сообщения.

Дипведомство подчёркивает, что Москва "глубоко обеспокоена развитием событий, создающих долгосрочные угрозы безопасности всех стран региона".

Министерство призвало руководство заинтересованных государств "не допустить использования иностранных наемников и террористов" и немедленно вывести их из этого района.

О каких наёмниках идёт речь?

Хотя персоналии в заявлении российского дипведомства не называются, понятно, что послание предназначалось для Турции и Азербайджана.

Ранее на этой неделе Guardian и Reuters сообщили, что поддерживаемые Турцией боевики из сирийской провинции Идлиб, ранее отправленные воевать за Анкару в Ливию, были завербованы для того, чтобы отправиться в Азербайджан и работать в качестве "охранников”.

После того как армянское правительство повторило эти обвинения, Анкара и Баку отвергли их как "чушь” и "пропаганду".

В то время как оба СМИ обязательно отмечали, что они "не могут самостоятельно проверить утверждения боевиков, которых они опрашивали", французский журналист-расследователь, похоже, сумел это сделать.

По словам Гийома Перье, который подробно рассказал об их зарплате, составляющей порядка $1000 в месяц, с середины сентября было завербовано и переправлено в Азербайджан около тысячи бойцов из дивизий боевиков "Аль-Хамза*" и "Султан Мурад*" из Идлиба.

Последние материалы
Археология поможет в борьбе с инфекционными болезнями
Пугачёва спела в осеннем саду песню, посвящённую Галкину
В Екатеринбурге загорелось несколько дачных домов
В Чехии хотят ввести режим ЧС из-за COVID-19
Москвич напал на 16-летнюю девушку и похитил её
Первые поселенцы в США были святошами-убийцами
Соловьёв высказался по поводу обращения Шукшиной к президенту
На Урале мужчину осудили за убийство двух котов
Почему Красная Армия не смогла удержать Крым
Сотрудника консерватории подозревают в убийстве пианиста
Популярное
Полезно знать
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?

Слово "кенгуру" такое же необычное, как само животное. Долгое время считалось, что на самом деле оно - типичный пример "культурного непонимания": на вопрос европейцев о том, как называется данное животное, австралийцы отвечали: "Кенгуру" (то есть "Я тебя не понимаю"). Однако исследования лингвистов и историков доказали, что это не так.

Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
Путина попросили "разобраться с Первым каналом"
Политика. Новости и аналитика
Путина попросили "разобраться с Первым каналом"
Новости Белоруссии
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
Экспертное мнение
Историк: Польша готова обелить УПА* исключительно в пику России
Игорь Буккер Первые поселенцы в США были святошами-убийцами Игорь Буккер Инна Новикова Людмила Адилова: кому выгодна ситуация с Навальным Инна Новикова Василий Амирджанов В "Силовичке" детей научат Родину любить Василий Амирджанов
Комментарии
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Юрий Кнутов: России надо готовится к войне с Турцией
Протестующие в Минске заблокировали проспект Независимости
Названы условия участия России в войне за Карабах
Пойдут все: на Украине опять пообещали "марш на Крым"
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Сергей Сухинов: "Инопланетный разум — часть нашей реальности"
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников