Москва осудила предполагаемое использование "иностранных наемников и террористов" в конфликте между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха, назвав их угрозой всему региону, которая должна быть "немедленно устранена".

Дипведомство подчёркивает, что Москва "глубоко обеспокоена развитием событий, создающих долгосрочные угрозы безопасности всех стран региона".

Министерство призвало руководство заинтересованных государств "не допустить использования иностранных наемников и террористов" и немедленно вывести их из этого района.

Хотя персоналии в заявлении российского дипведомства не называются, понятно, что послание предназначалось для Турции и Азербайджана.

Ранее на этой неделе Guardian и Reuters сообщили, что поддерживаемые Турцией боевики из сирийской провинции Идлиб, ранее отправленные воевать за Анкару в Ливию, были завербованы для того, чтобы отправиться в Азербайджан и работать в качестве "охранников”.

После того как армянское правительство повторило эти обвинения, Анкара и Баку отвергли их как "чушь” и "пропаганду".

В то время как оба СМИ обязательно отмечали, что они "не могут самостоятельно проверить утверждения боевиков, которых они опрашивали", французский журналист-расследователь, похоже, сумел это сделать.

По словам Гийома Перье, который подробно рассказал об их зарплате, составляющей порядка $1000 в месяц, с середины сентября было завербовано и переправлено в Азербайджан около тысячи бойцов из дивизий боевиков "Аль-Хамза*" и "Султан Мурад*" из Идлиба.

Short thread here. To sum up: we talked to fighters and a commander, about 1000 fighters from Al Hamza and Sultan Murad but also from refugee camps recruited in northern Syria, sent by plane since 18th September, paid 8000 TL (1000$). At least 2 of them killed Sunday. https://t.co/URgRTC1JMU