В ответ на санкции ЕС, направленные против белорусских чиновников, в Минске подготовили ответный "пакет".
По данным МИД страны, опубликован он не будет, но при дальнейшем ухудшении отношений между ЕС и Белоруссией Минск оставляет за собой право прекратить дипломатические отношения с Евросоюзом.
"Белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список", — уточнили представители МИД страны.
В качестве хорошей и разумной меры в Минске посоветовали ЕС "открыть границы для всех белорусов". Процесс включения в санкционные списки в Минске назвали "сепарированием".
Напомним: ранее французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что Лукашенко не внесён в санкционные списки ЕС. Как Франция, так и Брюссель надеются на возобновление конструктивного диалога — и пока решили повременить с более жёсткими вариантами.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".