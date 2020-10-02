Белоруссия вводит ответные санкции против Евросоюза

В ответ на санкции ЕС, направленные против белорусских чиновников, в Минске подготовили ответный "пакет".

По данным МИД страны, опубликован он не будет, но при дальнейшем ухудшении отношений между ЕС и Белоруссией Минск оставляет за собой право прекратить дипломатические отношения с Евросоюзом.

"Белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список", — уточнили представители МИД страны.

В качестве хорошей и разумной меры в Минске посоветовали ЕС "открыть границы для всех белорусов". Процесс включения в санкционные списки в Минске назвали "сепарированием".

Напомним: ранее французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что Лукашенко не внесён в санкционные списки ЕС. Как Франция, так и Брюссель надеются на возобновление конструктивного диалога — и пока решили повременить с более жёсткими вариантами.