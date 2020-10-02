Макрон рассказал, почему Лукашенко нет в санкционном списке ЕС

В ЕС всё ещё ожидают, что Лукашенко предпочтёт молчанию диалог. Именно поэтому его данные не фигурируют пока в санкционных списках, которые принимаются в ЕС.

Представители Евросоюза хотят конструктивной беседы и желают сделать всё, чтобы она состоялась.

"ЕС призывает Лукашенко согласиться на диалог через ОБСЕ, принять меры по установлению доверия, освободить политических заключенных, особенно бывших кандидатов в президенты. Принять против него санкции означало бы оправдать отказ от диалога, важно его вовлечь в этот процесс, сделать для этого максимум. В противном случае в будущем Лукашенко может быть включён в санкционный список", — высказался по ситуации президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним, что чиновники ЕС уже подготовили "пакет" из примерно 40 белорусских чиновников — работы начались ещё 19 августа.