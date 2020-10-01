Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Антон Куликов

"Острый дефицит доверия": Минск окончательно поссорился с Киевом?

В МИД Белоруссии 1 октября прокомментировали текущее состояние дел в отношениях с Украиной. С точки зрения официального Минска, все не очень хорошо. Белорусские власти заявляют об "остром дефиците доверия".

"Острый дефицит доверия": Минск окончательно поссорился с Киевом?

Из-за чего возник этот "острый дефицит"

"Последние высказывания представителей официального Киева уже привели к острому дефициту доверия к украинским коллегам. А ведь это чревато ощутимым ущербом для всего белорусско-украинского сотрудничества. Понимают ли это в Киеве?" — говорится в заявлении пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза.

По его словам, "нескончаемый поток резких заявлений украинских политиков, включая министра иностранных дел, стал для нас серьезным основанием для объективных сомнений в искренности их заявлений о дружбе".

Комментарий относительно заявлений министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы вообще довольно резок: "Его вольные и неуважительные рассуждения на тему легитимности белорусского руководства больше похожи не на дипломатию, а на участие в конкурсе на самые хлесткие, хоть и пустые по своему содержанию фигуры речи".

В Минске, "слушая все эти безответственные высказывания", усомнились в профессионализме "отдельных украинских коллег". Однако же пока еще продолжают верить в то, что "руководство украинского внешнеполитического ведомства сможет адекватно оценить и осознать губительность нынешней линии в отношениях с Беларусью".

Заметно, что основная критика адресована именно главе украинского МИД. Дмитрий Кулеба ранее выразил сомнение в легитимности президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Последствия многовекторности

Так что, можно ли говорить о том, что Минск и Киев поссорились всерьез и надолго?

Здесь стоит напомнить, что в отношениях с Украиной последние несколько лет Александр Лукашенко придерживался своей знаменитой политики "многовекторности". То есть он вполне дружески общался с исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым.

Затем не менее дружески — с президентом Украины Петром Порошенко (все время, что тот был президентом). В Москве, конечно, подобное показное дружелюбие вызывало раздражение. Но на официальном уровне претензии не высказывались — по крайней мере, публично.

Да и с другой стороны, у Лукашенко с ними никаких особых проблем не было, так что чего бы и не поулыбаться друг другу?

Минск, как известно, стал площадкой переговорного процесса по урегулированию конфликта в Донбассе. Против того, чтобы Лукашенко взял на себя роль посредника, не возражали ни в Москве, ни в Киеве.

После начала нынешних событий в Белоруссии украинское руководство не спешило высказываться о событиях в соседней стране и давать им какую-либо оценку. Тянули сколько могли.

Хотя было понятно, что-либо надо присоединяться к западным партнерам — и тогда претензии возникнут у властей Белоруссии. Либо же продолжать изображать нейтральную сторону — и тогда вопросы возникнут у послов Германии, Франции, США. Выбрали первый вариант.

Хотя пока едва ли можно утверждать, что отношения между Киевом и Минском испорчены окончательно и бесповоротно. Комментариям Владимира Зеленского в Минске пока оценку давать не спешат. Отставляют дверь приоткрытой, так сказать.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы дмитрий кулеба петр порошенко александр лукашенко события в белоруссии
Новости Все >
Илья Прусикин снова доказал, что он самовлюблённый нарцисс
Елена Соломатина предупредила об опасности минеральной воды
Владимир Хорошев: "Качественные кроссовки не вредят здоровью"
Костровский: "Зенит" в прошлом году играл в "группе смерти"
Половина россиян испытывает трудности в общении с пожилыми родителями
Хачанов потратил 3,5 часа, чтобы выйти в третий круг "Ролан Гаррос"
Почти половина россиян от 18 до 45 лет не хочет заводить детей
Госдума: Еревану и Баку стоит прислушаться к мировым лидерам
"Спартак" может пропустить матч с "Енисеем" и выйти в 1/8 Кубка России
В Челябинской области состоится фестиваль "Уральский характер"
Последние материалы
Хакан Аксай: в Турции считают, что Москва хочет наказать Ереван
Владимир Хорошев: "Качественные кроссовки не вредят здоровью"
Половина россиян испытывает трудности в общении с пожилыми родителями
Костровский: "Зенит" в прошлом году играл в "группе смерти"
"Острый дефицит доверия": Минск окончательно поссорился с Киевом?
Хачанов потратил 3,5 часа, чтобы выйти в третий круг "Ролан Гаррос"
Госдума: Еревану и Баку стоит прислушаться к мировым лидерам
Почти половина россиян от 18 до 45 лет не хочет заводить детей
"Спартак" может пропустить матч с "Енисеем" и выйти в 1/8 Кубка России
В Челябинской области состоится фестиваль "Уральский характер"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Путина попросили "разобраться с Первым каналом"

"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".

Путина попросили "разобраться с Первым каналом"
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
Полезно знать
Мельница заблуждений: Что значит "кенгуру"?
Новости Белоруссии
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
Мир. Новости мира
Переговоры РФ и Турции по Карабаху провалились
Игорь Буккер Таинственные ритуалы кочевников Сибири Игорь Буккер Усам Оздемиров "Один пояс, один путь" плюс евразийская интеграция Усам Оздемиров Василий Амирджанов В "Силовичке" детей научат Родину любить Василий Амирджанов
Комментарии
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
"К 60-ти мы уже не вернемся никогда": что будет с курсом рубля
Политолог рассказал, почему военная помощь России Армении не обсуждается
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Юрий Кнутов: России надо готовится к войне с Турцией
Протестующие в Минске заблокировали проспект Независимости
Названы условия участия России в войне за Карабах
Пойдут все: на Украине опять пообещали "марш на Крым"
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Сергей Сухинов: "Инопланетный разум — часть нашей реальности"
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников