"Острый дефицит доверия": Минск окончательно поссорился с Киевом?

В МИД Белоруссии 1 октября прокомментировали текущее состояние дел в отношениях с Украиной. С точки зрения официального Минска, все не очень хорошо. Белорусские власти заявляют об "остром дефиците доверия".

Из-за чего возник этот "острый дефицит"

"Последние высказывания представителей официального Киева уже привели к острому дефициту доверия к украинским коллегам. А ведь это чревато ощутимым ущербом для всего белорусско-украинского сотрудничества. Понимают ли это в Киеве?" — говорится в заявлении пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза.

По его словам, "нескончаемый поток резких заявлений украинских политиков, включая министра иностранных дел, стал для нас серьезным основанием для объективных сомнений в искренности их заявлений о дружбе".

Комментарий относительно заявлений министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы вообще довольно резок: "Его вольные и неуважительные рассуждения на тему легитимности белорусского руководства больше похожи не на дипломатию, а на участие в конкурсе на самые хлесткие, хоть и пустые по своему содержанию фигуры речи".

В Минске, "слушая все эти безответственные высказывания", усомнились в профессионализме "отдельных украинских коллег". Однако же пока еще продолжают верить в то, что "руководство украинского внешнеполитического ведомства сможет адекватно оценить и осознать губительность нынешней линии в отношениях с Беларусью".

Заметно, что основная критика адресована именно главе украинского МИД. Дмитрий Кулеба ранее выразил сомнение в легитимности президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Последствия многовекторности

Так что, можно ли говорить о том, что Минск и Киев поссорились всерьез и надолго?

Здесь стоит напомнить, что в отношениях с Украиной последние несколько лет Александр Лукашенко придерживался своей знаменитой политики "многовекторности". То есть он вполне дружески общался с исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым.

Затем не менее дружески — с президентом Украины Петром Порошенко (все время, что тот был президентом). В Москве, конечно, подобное показное дружелюбие вызывало раздражение. Но на официальном уровне претензии не высказывались — по крайней мере, публично.

Да и с другой стороны, у Лукашенко с ними никаких особых проблем не было, так что чего бы и не поулыбаться друг другу?

Минск, как известно, стал площадкой переговорного процесса по урегулированию конфликта в Донбассе. Против того, чтобы Лукашенко взял на себя роль посредника, не возражали ни в Москве, ни в Киеве.

После начала нынешних событий в Белоруссии украинское руководство не спешило высказываться о событиях в соседней стране и давать им какую-либо оценку. Тянули сколько могли.

Хотя было понятно, что-либо надо присоединяться к западным партнерам — и тогда претензии возникнут у властей Белоруссии. Либо же продолжать изображать нейтральную сторону — и тогда вопросы возникнут у послов Германии, Франции, США. Выбрали первый вариант.

Хотя пока едва ли можно утверждать, что отношения между Киевом и Минском испорчены окончательно и бесповоротно. Комментариям Владимира Зеленского в Минске пока оценку давать не спешат. Отставляют дверь приоткрытой, так сказать.