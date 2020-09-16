Сноуден считает, что экстрадиция Ассанжа убьёт свободную прессу

Стремление США экстрадировать Джулиана Ассанжа представляет серьезную угрозу для журналистов во всем мире, но противники издателя поставили политику выше принципов и даже своих собственных интересов.

Так считает Эдвард Сноуден.

" Я думаю, что многое в деле Ассанжа сводится к тому, что люди забывают, что такое принципы и почему они важны, — сказал сегодня Сноуден в интервью Джо Рогану. — Вы можете ненавидеть Джулиана Ассанжа, вы можете думать, что он марионетка России, вы можете думать, что он худший человек на Земле — реинкарнация Гитлера или Сталина — и все же понимать, что осуждение его навредит всему обществу".

Сноуден напомнил, что Ассанж "впал в немилость" у большого сегмента Американского общества в 2016 году из-за публикации Wikileaks электронных писем, принадлежащих тогдашнему лидеру Демократической партии Хиллари Клинтон, и добавил, что "его нынешний процесс экстрадиции не имеет к этому никакого отношения".

"Правительство США … пытается экстрадировать этого парня и посадить его в тюрьму на всю оставшуюся жизнь за лучшую работу, которую когда-либо делал Wikileaks… это военные журналы Ирака и Афганистана, записи заключенных в Гуантанамо-Бей. "Речь идет о явных военных преступлениях и злоупотреблениях властью", -говорит Сноуден. — Работа Ассанжа с Wikileaks не пощадила ни одну политическую партию".

Ассанжу грозит обвинение по 18 пунктам и до 175 лет тюрьмы в США. Но, по мнению сбежавшего от американского правосудия разоблачителя, издатель всего лишь "делал свою журналистскую работу":

"Вы не можете осудить Джулиана Ассанжа, главного редактора и издателя Wikileaks, в соответствии с Законом о шпионаже, не подвергнув тому же самому виду обвинений New York Times, Washington Post, CBS, ABC, NBC, CNN, Fox, кого угодно".

Напомним, что слушания по экстрадиции издателя Wikileaks возобновились на прошлой неделе в Лондоне после длительного перерыва из-за вспышки коронавируса. Он остается в тюрьме строгого режима Белмарш в ожидании решения суда, где провел около 16 месяцев в условиях, которые Специальный докладчик ООН Нильс Мельцер назвал "пытками".

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