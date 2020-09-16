Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Российские ученые в метеорите нашли следы внеземной жизни
Сотни еврейских паломников застряли между Белоруссией и Украиной
Каждый 7-ой испытатель Спутник V испытал побочные эффекты
В России резко подорожают сигареты
В Ярославской области разыскивают убийцу двоих детей
В Красноярском крае полицейские разыскали пропавшего грибника
В Забайкалье осудят банду похитителей рогатого скота
В Красноярском крае работник церкви крал пожертвования прихожан
В Ленинградской области лжегазовщики обманывали пенсионеров

Сноуден считает, что экстрадиция Ассанжа убьёт свободную прессу

Стремление США экстрадировать Джулиана Ассанжа представляет серьезную угрозу для журналистов во всем мире, но противники издателя поставили политику выше принципов и даже своих собственных интересов.

Сноуден считает, что экстрадиция Ассанжа убьёт свободную прессу

Так считает Эдвард Сноуден.

" Я думаю, что многое в деле Ассанжа сводится к тому, что люди забывают, что такое принципы и почему они важны, — сказал сегодня Сноуден в интервью Джо Рогану. — Вы можете ненавидеть Джулиана Ассанжа, вы можете думать, что он марионетка России, вы можете думать, что он худший человек на Земле — реинкарнация Гитлера или Сталина — и все же понимать, что осуждение его навредит всему обществу".

Сноуден напомнил, что Ассанж "впал в немилость" у большого сегмента Американского общества в 2016 году из-за публикации Wikileaks электронных писем, принадлежащих тогдашнему лидеру Демократической партии Хиллари Клинтон, и добавил, что "его нынешний процесс экстрадиции не имеет к этому никакого отношения".

"Правительство США … пытается экстрадировать этого парня и посадить его в тюрьму на всю оставшуюся жизнь за лучшую работу, которую когда-либо делал Wikileaks… это военные журналы Ирака и Афганистана, записи заключенных в Гуантанамо-Бей. "Речь идет о явных военных преступлениях и злоупотреблениях властью", -говорит Сноуден. — Работа Ассанжа с Wikileaks не пощадила ни одну политическую партию".

Ассанжу грозит обвинение по 18 пунктам и до 175 лет тюрьмы в США. Но, по мнению сбежавшего от американского правосудия разоблачителя, издатель всего лишь "делал свою журналистскую работу":

"Вы не можете осудить Джулиана Ассанжа, главного редактора и издателя Wikileaks, в соответствии с Законом о шпионаже, не подвергнув тому же самому виду обвинений New York Times, Washington Post, CBS, ABC, NBC, CNN, Fox, кого угодно".

Напомним, что слушания по экстрадиции издателя Wikileaks возобновились на прошлой неделе в Лондоне после длительного перерыва из-за вспышки коронавируса. Он остается в тюрьме строгого режима Белмарш в ожидании решения суда, где провел около 16 месяцев в условиях, которые Специальный докладчик ООН Нильс Мельцер назвал "пытками".

Читайте также:

169 адвокатов требуют от правительства Британии освободить Ассанжа

За время заточения в посольстве Эквадора Ассанж дважды стал отцом

Последние материалы
Весь кабинет министров Японии ушёл в отставку вслед за Абэ
Сноуден считает, что экстрадиция Ассанжа убьёт свободную прессу
Глава МИД ЕС: Лукашенко не является легитимным президентом Украины
Мадонна снимет биографический фильм о себе
"Нынешняя форма союзного государства не актуальна в Белоруссии"
Российские ученые в метеорите нашли следы внеземной жизни
Президент Филиппин пообещал "надрать задницу" западным фармкомпаниям
Сотни еврейских паломников застряли между Белоруссией и Украиной
Каждый 7-ой испытатель Спутник V испытал побочные эффекты
Нужна ли госохрана российской оппозиции?
Популярное
Полезно знать
Мельница мифов: у слонов нет кладбищ

До сих пор во многих научно-популярных изданиях можно встретить утверждения, будто бы слоны хоронят своих умерших сородичей в особых местах, называемых слоновьими кладбищами. Ученые долго пытались обнаружить хотя бы один такой "некрополь", однако тщетно — их поиски не увенчались успехом. А все потому, что данное утверждение — не более чем миф.

Мельница мифов: у слонов нет кладбищ
В Кремле ответили на вопрос об отставке Лукашенко
Политика. Новости и аналитика
В Кремле ответили на вопрос об отставке Лукашенко
Личность в культуре
Мошенники присвоили имущество вдовы и дочери Алексея Баталова
Российский шоу-бизнес
Агата Муцениеце хочет вернуть Павла Прилучного
Усам Оздемиров Дедолларизация как уход от токсичной валюты Усам Оздемиров Василий Амирджанов Лукашенко получил от Путина индульгенцию и $1,5 млрд Василий Амирджанов Конрад Ренкас Ложная история для американизации Польши Конрад Ренкас
Комментарии
Оппозиция Белоруссии хочет финансовой помощи от ЕС
Георгий Фёдоров: "Массовые протесты — это нормально"
Лукашенко получил от Путина индульгенцию и $1,5 млрд
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Зеленский не хочет называть связь с Москвой "отношениями"
Новые старые: чего можно ожидать на выборах в Госдуму в 2021 году
Трамп: Россия может быть заинтересована в победе Байдена
Зеленский анонсировал очередную встречу лидеров "нормандского формата"
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
Президент Эстонии: Россия "крайне опасна" именно сейчас
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Георгий Фёдоров: "Массовые протесты — это нормально"
Георгий Фёдоров: "Массовые протесты — это нормально"
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Ядерные арсеналы РФ и США ничто не ограничит?
Украина не признаёт Александра Лукашенко президентом Белоруссии
Георгий Фёдоров: "Массовые протесты — это нормально"
С вхождения Киргизии в состав России начнётся СССР-2?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников