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169 адвокатов требуют от правительства Британии освободить Ассанжа

Общество

169 адвокатов, юридических организаций и юристов направили правительству Великобритании открытое письмо с требованием освободить Джулиана Ассанжа и заблокировать процедуру его экстрадиции в США.

Подписанты обращаются непосредственно к британским властям и призывают освободить основателя Wikileaks из тюрьмы Белмарш в Лондоне, где он содержится под стражей.

"Мы призываем вас действовать в соответствии с национальным и международным правом, правами человека и верховенством права, прекратив текущие процедуры выдачи и предоставив [Джулиану] Ассанжу его долгожданную свободу: право не подвергаться пыткам, произвольным задержаниям, лишению свободы и политическим преследованиям", — говорится в письме, адресатами которого обозначены

  • премьер-министр Великобритании Борис Джонсон,
  • госсекретарь по вопросам юстиции Роберт Бакленд,
  • госсекретарь по иностранным делам Доминик Рааб,
  • госсекретарь по делам внутренних дел Прити Патель.

Что "светит" Ассанжу в США

В случае экстрадиции Джулиану Ассанжу грозит тюремное заключение сроком на 175 лет. Эксперты в области права считают, что в США основателя Wikileaks ждёт "суд-шоу", в ходе которого не стоит даже рассчитывать на справедливое судебное разбирательство.

Юристы добавляют, что основателю Wikileaks грозит опасность подвергнуться пыткам или жестокому, унижающему достоинство и бесчеловечному обращению.

В письме подчеркнута также необходимость его освобождения из-за состояния здоровья в контексте кризиса в области здравоохранения, связанного с пандемией Covid-19.

"Экстрадиция в США издателя и журналиста за участие в журналистской деятельности, когда он находился в Европе, создала бы очень опасный прецедент", — уверены авторы письма.

К слову, это обращение к властям далеко не первое, а скорее дополнение к многочисленным письмам и петициям организаций, требующих безоговорочного освобождения заключенного в тюрьму журналиста. В числе последних — обращение 40 правозащитных организаций и 216 врачей по всему миру, осуждающих "пытки", которым подвергался Ассанж после того, как в течение многих лет был беженцем в посольстве Эквадора в Лондоне.

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