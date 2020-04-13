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За время заточения в посольстве Эквадора Ассанж дважды стал отцом

Мир

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж за время своего вынужденного пребывания на территории посольстве Эквадора в Лондоне, где он скрывался от обвинений в шпионаже и изнасиловании, стал отцом двоих детей.

Об этом сегодня сообщило ИА Associated Press со ссылкой на опубликованный на WikiLeaks рассказа Стеллы Морис, невесты и матери детей Ассанжа — двухлетнего Габриэля и годовалого Макса.

Стелла Морис сказала, что она раскрыла отношения, потому что она хочет, чтобы 48-летний Ассанж вышел из лондонской тюрьмы, где он оказался после того, как посольство Эквадора отказало ему в политическом убежище год назад.

Морис, шведская гражданка, проживающая в Лондоне, рассказала в видео и заявлении, представленном в Британский суд, что она обеспокоена судьбой Ассанжа.

Почему она прервала молчание

"Я делаю это заявление сейчас только потому, что наша жизнь находится на грани, и я боюсь, что Джулиан может умереть", — сказала Морис в заявлении, поданном в суд в поддержку ходатайства адвокатов Ассанжа об освобождении его под залог.

Как подчеркивает в своем обращении женщина, здоровье отца ее детей опасно подорвано:

  • у него расшатана психика, вследствие длительной изоляции;
  • имеются проблемы с легкими, которые усугубятся, если в тюрьме начнется вспышка коронавируса.
Темы стелла морис джулиан ассанж
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