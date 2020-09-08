Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Немецкий политик: Берлин опекает Навального и не хочет помочь Ассанджу
Саакашвили: на посту премьера Грузии я буду работать 24Х7
Роспотребнадзор обнародовал данные о детской заболеваемости COVID
Актриса-племянница Ефремова: мой дядя самых честных правил
Хочешь разрабатывать ПО для iPhone - стань китайцем или американцем
В "дело Навального" вступает Британия: посол России вызван "на ковер"
Ливийцы вышли протестовать к "Митиге" с требованием освободить узников
Японские инженеры создали первый в мире голографический фильм
Росздравнадзор нашёл больницы, скрывающие смертность от коронавируса

ЕС потребовал освободить "политзаключенных" в Белоруссии

Мир » Европа » Евросоюз

ЕС потребовал от белорусских властей освободить "всех задержанных по политическим мотивам до и после спорных президентских выборов".

ЕС потребовал освободить

Как заявили сегодня евродепутаты, планируется введение санкций для тех, кто несет ответственность за "насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов".

Поводом для заявления стало "исчезновение" Марии Колесниковой, которую, напомним, неизвестные лица посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

Чего именно хочет от официального Минска Евросоюз

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Джозеп Боррелл решительно осудил то, что он назвал "непрекращающимися произвольными и необъяснимыми арестами и задержаниями по политическим мотивам".

"Очевидно, что государственные органы в Белоруссии продолжают запугивать или позволяют запугивать своих граждан все более беззаконным образом и грубо нарушают как свои собственные внутренние законы, так и международные обязательства."

Он призвал к немедленному освобождению оппозиционеров, а также 633 человек, задержанных во время воскресной акции протеста.

"Мы ожидаем, что власти прекратят политические преследования и вступят в инклюзивный национальный диалог при полном уважении демократических и основных прав белорусского народа."

Ранее, напомним, ЕС заявил, что планирует ввести экономические санкции в отношении 31 высокопоставленного белорусского чиновника, включая министра внутренних дел. Ожидается, что санкции будут распространяться на запреты на поездки и замораживание активов. 

Читайте также:

Тихановская: похищение членов КС не остановит оппозицию

В Европарламенте думают, что "белорусы считают себя европейцами"

Последние материалы
ЕС потребовал освободить "политзаключенных" в Белоруссии
Эксперт по фондовому рынку: храните деньги в швейцарских франках
Противостояние Китая и США коснулось журналистов с обеих сторон
Есть ли у Польши претензии на белорусские территории
Немецкий политик: Берлин опекает Навального и не хочет помочь Ассанджу
Саакашвили: на посту премьера Грузии я буду работать 24Х7
Роспотребнадзор обнародовал данные о детской заболеваемости COVID
Система образования с АУЕ не справилась
Актриса-племянница Ефремова: мой дядя самых честных правил
Хочешь разрабатывать ПО для iPhone - стань китайцем или американцем
Популярное
Российский шоу-бизнес
Криминальный авторитет дал совет Михаилу Ефремову

Бывший криминальный авторитет Михаил Орский решил дать совет Михаилу Ефремову, которому 8 сентября вынесут приговор.

Криминальный авторитет дал совет Михаилу Ефремову
Лукашенко: протесты помогли стране
Мир. Новости мира
Лукашенко: протесты помогли стране
Российский шоу-бизнес
Галкин высказался о разводе с Пугачёвой
Политика. Новости и аналитика
Чеснаков назвал нового лидера российской оппозиции вместо Навального
Усам Оздемиров Человеческий капитал России не в лучшей форме Усам Оздемиров Василий Амирджанов Президент Сербии назвал Марию Захарову примитивной Василий Амирджанов Любовь Степушова Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США Любовь Степушова
Комментарии
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Фильмы о русской истории: где "додумка" и где неуважение
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Зеленский попросил Россию вмешаться в ситуацию с обострением в Донбассе
Мясников защитил россиян, которые не хотят делать прививку от COVID
Школьники устраивают травлю малоимущим одноклассникам
"Путин - следующий": опубликован спецдоклад о протестах в РБ
Богомолов зарабатывает в 10 раз меньше, чем Собчак
Пашаев рассказал, какой срок дадут Ефремову
Военный эксперт об имитации воздушных ударов по России: "Критиковать недостаточно".
Школьники устраивают травлю малоимущим одноклассникам
"Путин - следующий": опубликован спецдоклад о протестах в РБ
"Путин - следующий": опубликован спецдоклад о протестах в РБ
Президент Сербии назвал Марию Захарову примитивной
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
К присоединению Белоруссии всё готово - нужен приказ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников