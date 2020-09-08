ЕС потребовал освободить "политзаключенных" в Белоруссии

ЕС потребовал от белорусских властей освободить "всех задержанных по политическим мотивам до и после спорных президентских выборов".

Как заявили сегодня евродепутаты, планируется введение санкций для тех, кто несет ответственность за "насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов".

Поводом для заявления стало "исчезновение" Марии Колесниковой, которую, напомним, неизвестные лица посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

Чего именно хочет от официального Минска Евросоюз

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Джозеп Боррелл решительно осудил то, что он назвал "непрекращающимися произвольными и необъяснимыми арестами и задержаниями по политическим мотивам".

"Очевидно, что государственные органы в Белоруссии продолжают запугивать или позволяют запугивать своих граждан все более беззаконным образом и грубо нарушают как свои собственные внутренние законы, так и международные обязательства."

Он призвал к немедленному освобождению оппозиционеров, а также 633 человек, задержанных во время воскресной акции протеста.

"Мы ожидаем, что власти прекратят политические преследования и вступят в инклюзивный национальный диалог при полном уважении демократических и основных прав белорусского народа."

Ранее, напомним, ЕС заявил, что планирует ввести экономические санкции в отношении 31 высокопоставленного белорусского чиновника, включая министра внутренних дел. Ожидается, что санкции будут распространяться на запреты на поездки и замораживание активов.

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