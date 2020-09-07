Тихановская: похищение членов КС не остановит оппозицию

Похищение трёх членов Координационного совета не остановит оппозицию. Такое заявление сделала бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Напомним, что сегодня стало известно о "похищении" одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Она исчезла в центре Минска, её местоположение до сих пор неизвестно. Также коллеги и родные не знают, где находятся Антон Родненков и Иван Кравцов.

"Похищения Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу Координационного совета и запугать его членов. Власти ошибаются, когда думают, что это нас остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу", — написала Тихановская в своём телеграм-канале.

Стоит отметить, что власти отрицают задержание членов Координационного совета.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по сообщениям белорусских СМИ, Мария Колесникова была похищена у здания национального художественного музея. Утром 7 сентября неизвестные лица посадили её в микроавтобус с надписью "Связь" и уехали.