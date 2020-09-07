Больше 30 белорусских чиновников попадут под санкции ЕС

В Евросоюзе готовят санкционный список в отношении Белоруссии. Он будет состоять не менее, чем из 31 пункта.

Под санкции Евросоюза попадут высокопоставленные белорусские чиновники.

"Первоначально мы согласовали 14 имён, но многие государства посчитали, что этого недостаточно. Сейчас мы пришли к соглашению еще по 17 именам. Это высокопоставленные чиновники, ответственные за выборы, насилие и репрессии", — цитирует одного из европейских дипломатов агентство "Рейтер".

Ранее "Правда.Ру" писала, что Евросоюз теряет доверие из-за бездействия по ситуации в Белоруссии. Такое мнение высказал глава литовского МИД Линас Линкявичус. Он подчеркнул, что запоздалая реакция не окажет никакого влияния на белорусские власти.

Как отметил председатель комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, Евросоюз всегда до последнего старается сохранить "морковку" для руководителей государств. Поэтому и в этот раз не спешит вводить санкции.