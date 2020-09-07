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МИД Литвы: Евросоюз теряет доверие из-за бездействия по Белоруссии

Мир » Европа

Евросоюз подрывает доверие к себе и теряет политические очки из-за бездействия в отношении ситуации в Белоруссии.

МИД Литвы: Евросоюз теряет доверие из-за бездействия по Белоруссии

Так считает Линас Линкявичус, глава литовского МИД.

В интервью Financial Times он призвал "европейскую семью" "содержательно и ощутимо" помогать белорусской оппозиции.

"Белорусский народ не должен чувствовать себя покинутым. Мы должны предоставить им перспективу быть среди демократических государств", — сказал Линкявичюс.

И предупредил, что запоздалая реакция мало того, что "не произведёт никакого впечатления на общество" и не окажет влияния на власти в стране, но и "разрушит наш (чей именно — не уточнил) собственный фундамент".

"Я предпочел бы, чтобы ЕС ввел антибелорусские санкции — подобно тому, как это сделали Литва, Латвия и Эстония в отношении президента Александра Лукашенко и 29 других белорусских чиновников", — заявил Линкявичус.

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