Калашников: Северную Корею не изолировали и Белоруссию не изолируют

Власти Германии, Франции и Италии не спешат вводить санкции против Белоруссии вообще и против президента Александра Лукашенко в частности. Полной изоляции страна может не бояться.

Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Евросоюз всегда до последнего старается сохранить "морковку" для руководителей государств. Если это сделать — закрыть и ввести санкции, значит, полностью изолировать страну. Но этого не сделали даже в отношении Северной Кореи. С руководителем Северной Кореи разговаривают, пытаясь как-то склонить в свою сторону. Здесь же, в центре Европы, оставлять страну, закрытую от Запада, это значит оставить свои иллюзии в прошлом. Они эти иллюзии оставлять в прошлом не хотят, надеются на то, что можно ещё "пошатать" Лукашенко, в том числе и в личных целях", — пояснил эксперт.

За внесение Лукашенко в список выступают Польша и страны Прибалтики. Латвия, Литва и Эстония запретили ему въезд на свою территорию в течение пяти лет. Такое же "наказание" получили ещё около трёх десятков высокопоставленных чиновников Белоруссии.