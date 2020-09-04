СМИ: Германия против санкций в отношении Лукашенко

Президент Белоруссии не попадёт в санкционный список Евросоюза. Такое решение относительно Александра Лукашенко приняли страны-лидеры Европы.

Об этом пишет Die Welt.

"За это выступила, прежде всего, Германия, поддержанная Францией и Италией", — говорится в статье.

Журналисты отметили, что страны Европы готовы к диалогу с белорусскими властями. Поэтому пока не предпринимают резких шагов.

За внесение Лукашенко в список выступают Польша и страны Прибалтики. Латвия, Литва и Эстония запретили ему въезд на свою территорию в течение пяти лет. Такое же наказание получили ещё около трёх десятков высокопоставленных чиновников Белоруссии.

В ответ президент республики пригрозил контрсанкциями. В частности, он намерен перевести грузопотоки из прибалтийских портов в Россию и даже закрыть границы с Европой, что остановит транзит и нанесёт серьёзный ущерб экономике стран.

По поводу запрета на въезд лидер Белоруссии заявил, что он бывал в Европе много раз, "смотреть там нечего". А вот на Байкале, Алтае и Сахалине не был, несмотря на предложения Владимира Путина организовать путешествие.