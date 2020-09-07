Жители Белоруссии "изменили культурную самоидентификацию" и теперь считают себя европейцами.
Об этом сообщила глава Комиссии Европарламента по связям с Белоруссией Роберт Бедронь.
"Протесты, которые мы видим в Белоруссии, — речь там идет не только о государственных изменениях, но и о глубоких культурных изменениях, пересмотре самоидентификации белорусского народа. Белорусы все больше считают себя европейцами", — пояснила политик.
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