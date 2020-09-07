В Европарламенте думают, что "белорусы считают себя европейцами"

Жители Белоруссии "изменили культурную самоидентификацию" и теперь считают себя европейцами.

Об этом сообщила глава Комиссии Европарламента по связям с Белоруссией Роберт Бедронь.