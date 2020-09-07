Больше 30 тысяч человек участвовали в акциях протеста в Белоруссии накануне. Из них свыше 600 человек задержаны.
Данные приводит МВД республики.
"Вчера, 6 сентября, в различных населенных пунктах республики зафиксировано 42 протестные акции. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения. Общее количество участников составило около 31 тысячи человек. Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержаны 633 человека. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 363 человека", — сообщает пресс-служба ведомства.
Среди задержанных есть журналисты. Их арестовали в Минске, где прошла наиболее масштабная акция, Могилёве, Витебске.
По данным полиции, со стороны митингующих были провокации. Так, в Минске на спецтехнику силовиков активисты нанесли надписи, а в Гродно милицию забросали камнями и пластиковыми бутылками.
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