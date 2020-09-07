Больше 600 человек задержали на митингах в Белоруссии

Больше 30 тысяч человек участвовали в акциях протеста в Белоруссии накануне. Из них свыше 600 человек задержаны.

Данные приводит МВД республики.

"Вчера, 6 сентября, в различных населенных пунктах республики зафиксировано 42 протестные акции. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения. Общее количество участников составило около 31 тысячи человек. Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержаны 633 человека. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 363 человека", — сообщает пресс-служба ведомства.

Среди задержанных есть журналисты. Их арестовали в Минске, где прошла наиболее масштабная акция, Могилёве, Витебске.

По данным полиции, со стороны митингующих были провокации. Так, в Минске на спецтехнику силовиков активисты нанесли надписи, а в Гродно милицию забросали камнями и пластиковыми бутылками.

Ранее "Правда.Ру" писала, что польские спецслужбы разыскивают белорусских милиционеров, избивших граждан Польши. Жертвами милицейского произвола стали трое поляков, среди которых журналист Витольд Добровский.