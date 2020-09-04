"Дело Навального" внесло смуту в ряды немецких политиков

Заявления Бундесвера о том, что в анализах российского блогера Алексея Навального найден пресловутый "новичок" и последовавшая за этим реакция канцера Меркель внесли смуту в политические круги внутри самой Германии, вызвав противоположные оценки со стороны представителей немецких партий.

В то время как часть поликов выступают за жесткий курс по отношению к России — хотя не только запутанность российского правительства, но и само отравление еще не доказано, — другие призывают к более благоразумным действиям по отношению к России.

Мнения

Сопредседатель Левой фракции в немецком бундестаге Дитмар Барч:

Обстоятельства этого инцидента должны быть разъяснены, а виновные привлечены к ответственности. На редкость жесткая реакция федерального правительства уместна.

Клаус Эрнст, экономический представитель партии, высказался более осторожно:

Еще раз обвинить Россию будут преждевременно. Тем более без достаточных доказательств.

Он поднял вопрос о том, кто на самом деле выигрывает от отравления Навального:

Этот процесс не выгоден ни России, ни Европе, ни Германии. Он интересен прежде всего США, у которых плохие экономические отношения с Россией, поэтому они хотели бы ухудшить и наши.

Левый депутат Севим Дагделен назвавший "отравление" Навального "преступлением", раскритиковал поспешное осуждение России:

Любопытно, что канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас настоятельно просят российское правительство "срочно" сделать заявление об отравлении. Причем еще до того, как результаты расследования из Германии будут переданы Москве. А так же то, что уже объявлена "адекватная совместная реакция" со стороны ЕС и НАТО. Левые решительно предупреждают: холодной войны №2 не должно быть. Люди в Европе при этом все будут проигравшими.

Представители СДПГ высказываются осторожно

Председатель СДПГ Норберт Вальтер-Борянс предупредил о недопустимости несогласованных шагов в отношении Москвы и "конкуренции санкционных идей".

Глава фракции СДПГ Рольф Шапцених не исключил переоценки Nord Stream 2, но также заявил, что проект будет поддерживаться не правительством, а различными компаниями.