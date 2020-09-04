В порту Бейрута обнаружили ещё один тайник с селитрой

Ливанские силы безопасности обнаружили еще один 4-тонный тайник с опасным химическим веществом в разрушенном взрывом порту Бейрута.

Об этом сообщают ливанские СМИ.

В настоящее время тайник вскрыт и селитра изъята армейскими инженерами.

По данным информационного агентства "Ахбар аль-Йом", таможенники в порту не знали о содержимом контейнера.

Напомним, большая часть Бейрута лежит в руинах после мощного взрыва, прогремевшего в прошлом месяце, а городской порт, через который проходит три четверти морского импорта и экспорта страны, полностью разрушен.

По официальной версии, причиной взрыва послужил тайник с 2700 тоннами аммиачной селитры, который хранился на портовом складе в небезопасных условиях с 2014 года. В результате взрыва погибли по меньшей мере 190 человек, более 6 тысяч получили ранения и около 300 тысяч остались без крова.

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