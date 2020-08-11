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Ливан остался без правительства - все ушли в отставку

Мир

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб официально объявил об отставке всего своего правительства после нескольких дней протестов, вызванных взрывами в порту Бейрута, сровнявшими с землей часть города.

Обращаясь к нации в понедельник вечером, Диаб сказал, что он был с людьми, призывающими к ответственности за "преступление", признав, что взрыв был результатом повсеместной коррупции.

"Я думал, что смогу исправить эту ситуацию, но она больше государственной и системной…Поэтому я объявляю об отставке этого правительства.министры отдали работе все свои силы, потому что они заботятся о стране", — заявил Диаб.

Он также обвинил своих политических оппонентов в том, что они используют катастрофу "для того, чтобы набрать политические очки" и "разрушить то, что осталось от государства"."

Президент Мишель Аун принял отставку и попросил правительство "поработать" до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.

Напомним, что ситуация в Бейруте сейчас крайне непростая: улицы заполнены демонстрантами, требующими, помимо прочего, и отставки правительства.

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