Ливан остался без правительства - все ушли в отставку

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб официально объявил об отставке всего своего правительства после нескольких дней протестов, вызванных взрывами в порту Бейрута, сровнявшими с землей часть города.
Обращаясь к нации в понедельник вечером, Диаб сказал, что он был с людьми, призывающими к ответственности за "преступление", признав, что взрыв был результатом повсеместной коррупции.
"Я думал, что смогу исправить эту ситуацию, но она больше государственной и системной…Поэтому я объявляю об отставке этого правительства.министры отдали работе все свои силы, потому что они заботятся о стране", — заявил Диаб.
Он также обвинил своих политических оппонентов в том, что они используют катастрофу "для того, чтобы набрать политические очки" и "разрушить то, что осталось от государства"."
Президент Мишель Аун принял отставку и попросил правительство "поработать" до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.
Напомним, что ситуация в Бейруте сейчас крайне непростая: улицы заполнены демонстрантами, требующими, помимо прочего, и отставки правительства.
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