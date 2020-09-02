Новые протесты в Бейруте жёстко подавляются военными

В пострадавшем от взрывов аммиачной селитры Бейруте, охваченном антиправительственными протестами, во вторник начался новый виток уличной напряженности.

Сотни людей собрались на улицах ливанской столицы, чтобы выразить протест против назначения Мустафы Адиба новым премьер-министром Ливана. Протестующие выразили обеспокоенность назначением Адиба главой правительства страны, заявив, что он недостаточно радикальен, чтобы изменить политическую структуру страны.

Демонстрантов встретили слезоточивым газом и бронетехникой. Полицейские силы развернули бронированные машины военного образца для разгона толпы и применили слезоточивый газ, в то время как демонстранты бросали в них самодельные снаряды.

Столкновения произошли в тот же день, когда президент Франции Эммануэль Макрон совершил свой второй за месяц визит в город, чтобы проверить ход реформ.

В одном из интервью Макрон ранее подчеркнул, что протестующие не смогли создать лидера, способного возглавить правительство, после того как премьер-министр Хасан Диаб ушел в отставку вместе со своим кабинетом после недавнего крупного взрыва в Бейруте, в результате которого погибло почти 200 человек.

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