В Ливане арестованы все чиновники порта

После колоссального взрыва в бейрутском порту, ливанское правительство приняло решение посадить всех чиновников, курировавших там хранение и безопасность с 2014 года. Пока — до завершения расследования — все они будут находится под домашним арестом.

Министр информации Ливана Маналь Абдельсамад заявил, что "военные будут следить за их заключением, пока не будут найдены все виновные среди подозреваемых".

По словам Абдельсамада, портовые чиновники будут арестованы "как можно скорее", и вся процедура, как ожидается, будет завершена "в течение ближайших пяти дней".

Расследование трагедии ведет специальный комитет, возглавляемый министром юстиции, в состав группы которого входят премьер-министр Хасан Диаб и руководители крупных силовых ведомств.

Напомним, Диаб ранее заявил, что взрыв, скорее всего, произошел из-за 2750 тонн аммиачной селитры, которые "неправильно хранились" на портовом складе.

Чуть позже в Twitter появилось сообщение от "Аврора Интел", где утверждается, что найдена фотография склада до взрыва. На фото — куча грязных контейнеров с надписью " Нитроприл HD.”

The bags say "NITROPRILL HD," which may be a knock-off of Nitropril made by Orica.Orica sets the TNT equivalence for fire at 15 percent. .15 x 2750 = 412.5One more data point that suggests the explosion was a few hundred tons. https://t.co/ucuHdpazm3